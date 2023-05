Luciana Littizzetto commenta il licenziamento da parte della Rai | Preparatevi al politicamente corretto

Come sappiamo ormai da giorni, la Rai non ha rinnovato il contratto a Fabio Fazio e, che quindi non vedremo più a Che tempo che fa , il primo intento a intervistare personaggi di rilievo, la seconda a scherzare e a fare satira. Sappiamo anche che il leader della ...In studio ritroveremo, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini, ovvero la Signora Coriandoli. Ospiti della puntata : Virginia Raffaele , ...Salone del Libro di Torino 2023: oggi Zerocalcare e Murgia La ministra Roccella contestata Zerocalcare: "La destra si sta prendendo i posti di potere piazzando la sua panchina": "...

Luciana Littizzetto al Salone del Libro: "Da Fazio a Che Tempo Salvini non viene. Il tweet Pensa te" la Repubblica

Luciana Littizzetto, a cui non è stato rinnovato il contratto alla Rai insieme a Fabio Fazio, parla dell'uscita forzata dalla tv pubblica, rivela dove la vedremo presto e commenta il "Belli ciao" di M ...Tra gli ospiti Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Tiziano Menichelli, i Negramaro e Marco Bellocchio ...