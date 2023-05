Luca Argentero | la fiaba continua | le foto della festa di compleanno di Nina

(Di domenica 21 maggio 2023) Papàe mamma Cristina Marino hanno affittato un noto ristorante milanese per festeggiare il terzoloro primogenita: unaallestita per leie Cristina Marino hanno organizzato una splendidadiper la loro figliaSperanza. La bimba ieri ha compiuto tre anni e mamma, papà e il fratellino Noè Roberto, nato a febbraio scorso, l’hanno festeggiata in grande stile affittando un locale: “Penelope a casa”, noto ristorante milanese. Ad attendere la piccolac’erano due donne vestite da fate e sul pavimento c’era un prato sintetico e cesti di fiori sparsi qua e là con pasticcini color pastello, rosa e azzurri. A ...

"Scrivere un romanzo con il copywriter è come chiedere a qualcuno di recitare al posto tuo": al Salone del Libroè invitato a parlare non del suo ultimo film, ma del suo esordio letterario. "Disdici tutti i miei impegni", edito da Mondadori, è il titolo del romanzo. L'attore ci ha tenuto a ...La piccola è nata dall'amore dell'attore per l'nfluencer Cristina ...Torinese per tutti, ma moncalierese doc, come ci tiene sempre a precisare,ha scelto il Salone del Libro per presentare il suo primo romanzo, uscito un mese fa ed edito da Mondadori. Il titolo: 'Disdici tutti i miei impegni' e una trama che richiama il ...

Luca Argentero e Cristina hanno affittato un ristorante per festeggiare il terzo compleanno della loro primogenita Nina ...