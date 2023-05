Amadeus senza parole, fortunatissimo il concorrente della: poi il colpo di scena Dopo unaparte di giocata, come appena detto, particolarmente fortunata, Francesco dalla, ......5 milioni di alveari curati da circa 73mila pastori delle api dallaalla Puglia, dalla ... probabilmente perchè si tratta di miele prodotto in altri paesi e ulteriormente miscelatodi ...... 'questo Paese ha grandi diseguaglianze territoriali: chiediamo al Governo di interveniresu ... Tutto deve essere allo stesso modo in Campania, Calabria, Puglia,e Veneto. Questa è l'...

Lombardia prima per infezioni da meningococco, 'informazione chiave' Virgilio

Lecco (Lècch) - Va per le lunghe la messa in sicurezza del costone di montagna da cui si è staccata la frana che ha sfondato la galleria Fiumelatte, sulla Provinciale tra Varenna e Lierna. Dalle ferro ...La mostra che unisce in un unico filo artistico le opere di Marcello Morandini, AG Fronzoni e Gianni Colombo ha preso il via alla Fondazione Morandi. Le due autorità: «Grazie maestro, a te Varese deve ...