Lo sai che questi cibi sono vietati in Italia? Non li puoi mangiare e uno è sorprendente

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 21 maggio 2023) Poco etici o pericolosi per la salute: di cosa si tratta? Deidalla legge in, scopriamoli subito insieme! Non posessere prodotti e venduti, non si posacquistare né. Ecco qualii “proibiti” nel nostro Paese. Uno diti lascerà a bocca aperta.proibiti in: ecco qualie perché – grantennistoscana.itLa lista degli alimentidalla leggena comprende, tra gli altri, datteri di mare, pesce palla, sanguinaccio. Per quanto produzione, commercializzazione e consumo disiano proibiti, talorareperibili ...