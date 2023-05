Liverpool | l’addio di Firmino tra le lacrime | i tifosi gli dedicano un murales FOTO

(Di domenica 21 maggio 2023) Roberto, protagonista dell’ultimo match ad Anfield, saluterà a fine stagione ildopo otto stagioni. Al termine della sfida contro l’Aston Villa, il brasiliano non è riuscito a trattenere ledavanti al proprio pubblico, ed è uscito dal campo tra gli applausi dei. Proprio quest’ultimi avevano realizzato vicino allo stadio unin suo onore. Inaugurato a pochi passi da Anfield un nuovoin onore di Bobby, che a fine stagione lascerà ildopo 8 anni, 7 trofei conquistati e oltre 100 gol pic.twitter.com/LWUoxjpgVi — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) May 20, 2023 SportFace.

Senza coppe per'Europa potrebbe verificarsi anchedi ... Arthur è fuori dal progettoe Kulusevski potrebbe non ...... "Mi preparo a dire. Mi trasferisco nella mia nuova casa ... Non vedo'ora di iniziare le mie nuove avventure". La notizia del ... Kelly, originaria di, ha lavorato come 'braccio destro' ...Emozioni fortissime ad Anfield per'ultima partita casalinga stagionale delin Premier League che ha visto anche acuni top player salutare il proprio pubblico prima dell'a fine anno. Tra questi anche Roberto Firmino ...