LIVE Udinese-Lazio 0-1 | gol Immobile su rigore dubbio!

Il match valido per la 36esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,e Lazio si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere- Lazio , posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Sono ben 14 i precedenti dell'arbitro piemontatese per quel che riguarda la ...Contro l'non si può sbagliare.

Diretta Udinese - Lazio (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

La Lazio riesce a sbloccare la difficile gara in casa dell’Udinese. Al 61' Masina atterra Immobile in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso capitano ...L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Lazio (5 pareggi, 10 sconfitte) e in particolare ha pareggiato tutte le tre più recenti: queste due formazioni non hanno mai ...