LIVE Udinese-Lazio 0-0

Contro l'non si può sbagliare.Il match valido per la 36esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,e Lazio si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Frenata Champions per la squadra di Inzaghi, che ora ha due punti di vantaggio sul Milan e uno sulla Lazio , impegnato in serata contro l'. LA PARTITA - Spalletti va con i suoi titolarissimi e ...

Pairetto gli risparmia l'ammonizione. 15' Scivolata perfetta di Casale su Beto. Dopo un pessimo corner di Luis Alberto, l'Udinese riparte a gran velocità: Pereyra va in profondità per Beto, ma Casale ...Necesario l'intervento dei sanitari. Sarri manda Basic a scaldarsi per precauzione. 2' E' dell'Udinese la prima conclusione. Dopo una buona triangolazione sulla trequarti, Lovric prova il tiro a ...