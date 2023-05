LIVE – Trento-Tortona 32-35 | playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale deidellaA1di. Tutte le sfide di questa, finora, si sono concluse con uno scarto minimo, a sottolineare il grande equilibrio tra le due formazioni. Inoltre, fin qui ha sempre vinto la squadra che ha giocato in casa: questo vuol dire che sono i piemontesi avanti per 2-1 e con un secondo match point per chiudere i conti, mentre la Dolomiti Energia farà di tutto per allungare i discorsi a gara-5. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 21 maggio sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...