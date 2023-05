LIVE Napoli-Inter 0-0 | via! Gagliardini rischia il doppio giallo

(Di domenica 21 maggio 2023)è l’incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenata da Luciano Spalletti. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi), sull’app (scaricala qui gratuitamente) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista ...

ed Inter si affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti ...FORMAZIONI UFFICIALI- INTERNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min - jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. SpallettiINTER (3 - 5 - 2)...8' - Ritmi alti fin dai primi minuti, con le due squadre che per il momento battagliano soprattutto in mezzo al campo. 4' -subito con in mano il pallino del gioco, Inter che si difende e prova a ripartire. 2' - Olivera prova subito il lancio in area per Osimhen, che però non va sul pallone del compagno poi bloccato ...

NAPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 31' - Bel cross di Bellanova, Lukaku di testa manda fuori dopo torre di Correa ma Marinelli ravvisa un fallo. 30' - Kvaratskhelia ...NAPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 24' - Ancora un fallo di Gagliardini su Kvaratskhelia, il pubblico reclama il rosso per il centrocampista. 23' - Osimhen salta indisturbato ...