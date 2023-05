LIVE Motocross | GP Francia MXGP 2023 in DIRETTA | Seewer conquista il Gran Premio | Febvre vince gara-2!

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 17.49 Podio del GP:, Prado. Guadagnini alla fine conclude il GP quattordicesimo, mentre Lupino dodicesimo. Sfortunato Forato che non è partito per-2 dopo la caduta nella prima. Herlings rompe la pedana in-2 concludendo la suacon un ritiro. Prado allunga il suo vantaggio nella classifica generale. 17.48 Ecco l’ordine di arrivo: 1 3, Romain FRA KAW 34:16.825 2 91, Jeremy SUI YAM 34:20.322 3 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:28.719 4 70 Fernandez, Ruben ESP HON 34:31.394 5 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 34:34.710 6 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 34:49.212 7 92 ...

... truck, e molto altro, diventando protagonisti degli spettacolie controfigure ... auto e camion su due ruote, parcheggi di precisione, stunt riding con moto e quad, freestyle, effetti ...... Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani ore 00:00: Camp. Mondiale 2023 MXGP Spagna - gara 2 (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Andrea Fusco e Carmine Luppino ore 15:00 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )St 2023 - MXGP ...

LIVE Motocross, GP Francia MXGP 2023 in DIRETTA: sfida tra Prado e Herlings, Guadagnini cerca il podio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE Romain Febvre, secondo Seewer che vince il GP e terzo Prado. -1 Febvre viaggia verso al vittoria di gara-2. -2 Seewer con il secondo posto può comunque ...GP Francia, orari e dirette La diretta integrale dell’intero evento Motocross è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Le gare della domenica saranno visibili in diretta su Eurosport 2, live ...