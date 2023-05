LIVE Motocross | GP Francia MXGP 2023 in DIRETTA | parte gara-1!

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Ci sono altri nomi che possono guastare la festa a Herlings e Prado, si tratta di Ruben Fernandez e dei francesi Maxime Renaux e Romain Febvre. 14.10 Gli italiani proveranno a farsi valere: Mattia Guadagnini e Alberto Forato sono rispettivamente nono e decimo in classifica generale. Sarebbe importante un acuto per salire ulteriormente. 14.07 Generalmente Pradoforte in-1: cinque primi posti su sei nella prima manche, per poi calare nella seconda, nella quale esce Herlings. 14.04 A Villars sous Ecot va in scena il GP di: favoriti principali sono lo spagnolo Prado e l’olandese Herlings, che sono distanti nel Mondiale di appena sei punti. 14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla...

GP Francia, orari e dirette La diretta integrale dell’intero evento Motocross è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Le gare della domenica saranno visibili in diretta su Eurosport 2, live ...A Villars sous Ecot si conclude oggi, domenica 21 maggio, il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della settima tappa della stagione 2023 del Mondiale di motocross. Dopo ...