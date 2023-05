LIVE – Milano-Torino 64-71 | gara-4 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come-4 deidideidellaA2di basket. Prosegue la tiratissimatra le due formazioni: la Reale Mutua, infatti, in-3, è riuscita a battere in trasferta l’Urania, rimettendo le cose in parità dopo aver perso la-2 giocata nel capoluogo piemontese, guadagnandosi quindi il primo match point. La formazione di casa, invece, proverà ad imporsi per rimandare il verdetto a-5, che diventerebbe la partita decisiva. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 21 maggio sul parquet del PalaLido Allianz Cloud, con Sportface che vi ...