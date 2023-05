LIVE – Italia-Brasile 1-0 | Mondiale Under 20 2023 DIRETTA

(Di domenica 21 maggio 2023) Alle 23:00 di domenica 21 maggiosi affronteranno in occasione della prima giornata del20 di calcio. La gara, valevole per il Gruppo D della competizione argentina, metterà di fronte gli azzurrini di Carmine Nunziata contro i sudamericani. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F51-0 (11? Prati) 11? – Gol!1-0 (11? Prati) 6? – Casadei ci prova da calcio piazzato: palla alta di un metro. 1? – Inizia la partita! SportFace.

MILANO - Piazza Duomo sold out un'ora prima dall'inizio per "Radio" Il Concerto", il grande evento di Radiosolomusicaitaliana che come ogni anno ha scaldato Milano. Una maratona musicale che ha rianimato tutta la città regalando al pubblico ...Anche Eros Ramazzotti , durante il concerto di Radio, in Piazza Duomo a Milano ha voluto mandare un saluto affettuoso alle popolazioni colpite dalla tragedia: "Un abbraccio grande a ...Sui social anche l'appello per chiedere aiuto Di: Redazione SardegnaCon pala in mano e fango sul viso. Così si è mostrato sui social Cricca, il giovane cantante di Amici originario di Riccione. "Ciao raga sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi ...

Pescara e Virtus Verona si sfideranno per i play-off di Serie C: info partita, Streaming Gratis, Diretta Live e probabili formazioni ...