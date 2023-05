LIVE Giro d’Italia 2023 | Seregno-Bergamo in DIRETTA | Healy passa in testa anche sul GPM di Selvino | fuga con 6? di margine

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.00 Poco più di 5 chilometri di salita sul Miragolo San Salvatore, ma si toccherannopunte al 12%. 14.58 Riprende la salita e Martin Marcellusi si stacca nuovamente dal gruppetto di. 14.56 Non c’è respiro, siamo già sulla terza salita di giornata, a Miragolo San Salvatore, un altro seconda categoria. 14.54 La classifica GPM si è riaperta con questa. Rubio prima è transitato al secondo posto e ha guadagnato fino ad ora 28 punti, contro i 56 diora al quarto posto: 1 – BAIS Davide 144 2 – PINOT Thibaut 114 3 – RUBIO Einer Augusto 94 4 ?5Ben 82 5 ?1 SKUJI?Š Toms 42 14.52 Il gruppo scollina sul ...

Ild'Italia è partito da Seregno e arriverà a Bergamo dopo 195 km per la 15tappa. Si tratta di una frazione mossa, un piccolodi Lombardia, con tanti saliscendi e diverse possibili insidie. Nella tappa di ieri con scalata del Passo del Sempione, Geraint Thomas ha perso la maglia rosa a vantaggio del francese Bruno ...Chi esalta la scuola delle conoscenze provi per esempio a fare unin ChatGPT e scoprirà che ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...Chi esalta la scuola delle conoscenze provi per esempio a fare unin ChatGPT e scoprirà che ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Seregno-Bergamo in DIRETTA: tante insidie, 4 GPM e lo strappo finale che chiama Roglic OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2023 13.38 Mancano poco più di 135 km al traguardo. 13.35 Marcellusi rientra sulla testa della corsa. Dainese si trov ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ La tappa di oggi somiglia molto a una classica m ...