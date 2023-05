LIVE Giro d’Italia 2023 | Seregno-Bergamo in DIRETTA | Healy in solitaria sulla salita di Roncola Alta! Frigo all’inseguimento

Leggi su oasport

16.30 McNulty ha staccatoe si sta avvicinando ain prossimità del GPM! 16.29 Solita grande attesa nel gruppo Maglia Rosa. Altra giornata in cui con ogni probabilità la classifica non si muoverà… Tutto rimandato all'infernale ultima settimana. 16.28 Tratto di contropendenza prima del GPM per Ben. 16.27e McNulty non hanno mollato ma il loro distacco è già superiore ai 20 secondi. 16.25 Ha un'altra gamba! L'irlandese si conferma di un'altra categoria rispetto ai suoi compagni di fuga, proprio come accaduto sui muri marchigiani. D'altronde un secondo posto alla Amstel ed un quarto alla Liegi non sono risultati che arrivano per ...