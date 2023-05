LIVE Giro d’Italia 2023 | Seregno-Bergamo in DIRETTA | fuggitivi con 6’30” di vantaggio | ci si avvicina alla salita di Roncola Alta

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.43 Il gruppo ha intanto ripreso Martin Marcellusi Green Project Bardiani Csf Faizanè). 15.40 Meno di 60 chilometri al traguardo per i, che hanno” sul gruppo. 15.38 Da segnalare il rientro tra idi Davide Ballerini (Soudal-QuickStep) grazie ad una buona discesa. 15.36 Poco più di 20 chilometri al traguardo volante di Almenno San Bartolomeo, da lì partirà ladi. 15.33 Rientra Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) caduto in precedenza. Per lui un bel cerotto sul braccio sinistro. 15.31 Istavolta non si fanno scappare l’irlandese. 15.29 Allunga Ben ...