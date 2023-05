LIVE Giro d’Italia 2023 | Seregno-Bergamo in DIRETTA | diciassette uomini in fuga | Healy favorito Gruppo a 6’30”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.01 Mancano 120 km all’arrivo. 13.58 Percorsi 73 km nelle prime due ore di corsa. Fin qui la media oraria è stata dunque di 36,5 km/h. 13.55 Terminata la discesa anche per ilprincipale. Ora un tratto in pianura di circa 20 km prima dello sprint intermedio di Nembro. 13.52 Il vantaggio dei fuggitivi è ora di 6’40”. 13.49 Tra circa 25 km ci sarà il traguardo volante di Nembro. Poi da lì comincerà la salita del Selvino (11.3 km al 5.5%). 13.47 I fuggitivi stanno terminando la discesa. 13.45 Nelmaglia rosa è tornata davanti la Groupama – FDJ. 13.42 Questi dunque ora glial comando: Ben(EF Education-EasyPost), Simone ...