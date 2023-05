LIVE Giro d’Italia 2023 | Seregno-Bergamo in DIRETTA | all’attacco sedici uomini | Healy favorito

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.55 Gli attaccanti:Ben(EF Education-EasyPost), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Alberto Dainese (DSM), Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious), François Bidard (Cofidis), Brandon McNulty (UAE Emirates), Davide Ballerini (Soudal-QuickStep), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Vincenzo Albanese e Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa), Niccolò Bonifazio e Laurens Huys (Intermarché Circus Wanty), Marco Frigo e Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) e Josè Rojas e Einer Rubio (Movistar). A 1’30” Einer Rubio (Movistar) e Martin Marcellusi (Green Project Bardiani Csf Faizanè). 12.53 I corridori davanti hanno 5’30” di vantaggio. 12.51 Rubio è il più vicino ad Armirail in classifica generale: 11? di ritardo, ...

Chi esalta la scuola delle conoscenze provi per esempio a fare unin ChatGPT e scoprirà che ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...Chi esalta la scuola delle conoscenze provi per esempio a fare unin ChatGPT e scoprirà che ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...News, appuntamenti,in programma. Primo appuntamento il 27 Maggio, Release Party Sulle Nuvole. Spazio 211, Torino, apertura alle ore 21. Poi porteremo inl'album per locali di Torino e ...

LIVE Giro d'Italia 2023 in DIRETTA: Pinot primo sulla Croix de Coeur, ora la discesa OA Sport

90' - Tre minuti extra aggiunti dall'arbitro, nonostante il 5-0. 88' - Sarr va per la conclusione dopo una bella sgasata nella metà campo cesenate: Veliaj para in ...75' - Ultime mosse per Chivu: Di Maggio e Biral rilevano Kamate e Kassama. 72' - BOVO METTE LA SUA FIRMA ALL'ESORDIO, POKER DELL'INTER! Colpo di testa vincente in mischia ...