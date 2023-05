LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Sofia Raffaeli è quarta al cerchio

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:41 Polonia Berezina è l’ultima ginnasta in gara. 10:40 Visibilmente dispiaciuta Stiliana Nikolova, la bulgara si ferma a 28.700 ed è ultima. 10:38 Perdita pesante per la bulgara, con ilche finisce fuori pedana. 10:37 Tocca a Stiliana Nikolova. 10:36 Purtroppoè già fuori dal podio: 32.050 (D:16.2, E:7.750, A:8.1) eposizione provvisoria. 10:34 BRAVA! Esercizio da vivere tutto di un fiato, la migliore per quanto riguarda l’espressività, difficoltà di corpo e di attrezzo notevoli, piccolo recupero sul primo lancio che aveva sbagliata in qualifica, speriamo che questa imprecisione non le impedisca di salire sul podio. Attendiamo il punteggio. 10:32 E’ IL MOMENTO DI...