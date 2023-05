LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Raffaeli | Baldassari e Argiugiuculese pronte a incantare nelle finali di specialità

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:54 L’Italia è pronta a stupire anche con Milena Baldassarri, impegnata nella finale al nastro e con Alexandra Agiurgiuculese, impegnata ella finale alle clavette. 09:51 Sofia, dopo l’argneto nell’all-around di ieri, è pronta a fare incetta di medaglie, la Formica Atomica sarà presente in tutte le, eccezion fatta per quella al nastro. 09:48 La mattinata odierna sarà dedicata allediindividuali, si partirà al cerchio, per poi passare alla palla, alle clavette ed infine al nastro. 09:45 Buongiorno e benvenuti/e alladella quarta ed ultima giornata deglidi. Amici ed ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: le Farfalle vogliono rinascere nella gara a squadre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. La rasseg ...16:40 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA INDIVIDUALI DALLE 10.00 Amici ed ...