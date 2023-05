LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | oro commovente per Sofia Raffaeli alla palla!

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:37si è qualificata con il quarto punteggio (30.750), Alexandra Agiugiuculese con il settimo (29.850). 11:35 Questa la startlist della finale alle clavette: 1.Darja Varfolomeev 2.Zohra Aghamirova 3.Viktoriia Onoprieenko 4.Alexandra Agiurgiuculese 5.6.Ekaterina Vedeneeva 7.Boryana Kaleyn 8.Panagiota Lytra 11:32 Non c’è neanche il tempo di festeggiare, perchè, questa volta insieme ad Agiurgiuculese, sarà impegnata anche nella prossima finale. 11:29 Questo il podio definitivo: 1.(33.650) 2.Stiliana Nikolova (33.350) 3.Zohra Aghamirova (32.850) 11:26 Era giusto che un talento cristallino come quello di...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli in gara nelle finali individuali OA Sport

buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. La rassegna continentale sta volgendo al termine, a Baku la mattinata di oggi ...