LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | Farfalle di bronzo ai cinque cerchi!

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Questa la startlist: 1.Italia 2.Isarele 3.Ucraina 4.Bulgaria 5.Azerbaijan 6.Francia 7.Grecia 8.Spagna 15:11 Adesso toccherà alla finale ai tre nastri e due palle. 15:08 Questo il podio definitivo: 1.Israele (35.800) 2.Bulgaria (35.250) 3.Italia (34.950) 15:05 MA ARRIVA UNO SPELNDIDOPER LE! Dopo la giornata non facile di ieri l’Italia si prende una medaglia anche con la squadra! 15:02 Bulgare appena davanti all’Italia: 35.250 (D:19.1, E:7.6, A:8.550). 14:59 La Bulgaria deciderà se l’Italia sarà d’argento o di. 14:56 ITALIA SUL PODIOOOOOOOOOOOOOOOO! L’Ucraina si ferma a 33.850 e non impensierisce le! 14:53 E’ il momento dell’Ucraina, in quello che è uno scontro diretto a distanza con l’Italia per il ...

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d'oro alla palla e alle clavette agli Europei di ginnastica ritmica 2023, in programma a Baku, in Azerbaijan. Dopo uno storico argento nell'all around, la 19e ...