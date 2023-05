LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | doppietta d’oro alla palla e alle clavette per Sofia Raffaeli! Formica Atomica da brividi!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:33 Milena Baldassarri si è presentata a questicon l’unico obiettivo di arrivare in finale a questo attrezzo e ci è riuscita strappando il settimo punteggio in qualifica (30.500). 12:30 Questa la startlist della finale al nastro: 1.Adi Asya Katz 2.Milena Baldassarri 3.Ekaterina Vedeneeva 4.Stiliana Nikolova 5.Daniela Munits 6.Eva Brezalieva 7.Darja Varfolomeev 8.Viktoriia Onopriienko 12:27 Le fatiche diRaffaeli finiscono qui, manca una sola finale all’appello, quella al nastro, e l’Italia sarà presente con Milena Baldassarri. 12:24 In casa Italia va segnalata anche l’ottava posizione di Alexandra Argiugiuculese, che purtroppo oggi non è riuscita ad esprimersi ai suoilli. 12:21RAFFAELI NON SMETTE DI INCANTARE! ...