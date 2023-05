LIVE Ginnastica ritmica | Europei 2023 in DIRETTA | doppietta d’oro alla palla e alle clavette per Sofia Raffaeli! Formica Atomica da brividi!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:15 Milena Baldassarri ha chiuso con un’ottima quinta posizione (29.450). 13.12 Questo il podio definitivo: 1.Darja Varfolomeev (32.250) 2.Eva Brezalieva (31.600) 3.Stiliana Nikolova (31.550) 13:09 Viktoriia Onopriienko questa volta deve accontentarsi della sesta posizione (29.000). 13:06 Darja Varfolomeev mette tutte d’accordo e vola ampiamente in prima posizione con 32.250 (D:15.7, E:8.3, A:8.250). 13:03 Milena Baldassarri scivola in quarta posizione, mentre Brezalieva è certa della medaglia. 13:00 In una sfida tutta bulgara Eva Brezalieva beffa Stiliana Nikolova per appena mezzo decimo: 31.600 (D:15.6, E:7.8, 8.2). 12:57 Daniela Munits si inserisce in ultima posizionespdella compagna di squadra Katz con 28.650 (D:13.9, E:7.050, A:7.7). 12:54 Stiliana Nikolova a ...