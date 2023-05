LIVE – Europei a squadre marcia Podebrady 2023 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 21 maggio 2023) Latestualedeglididi: ecco tutte le informazioni per seguire l’evento. La città della Repubblica Ceca ospita la rassegna continentale per team, test importante dopo gliindoor e a tre mesi dai Mondiali di Budapest (19-27 agosto). L’Italia del dt Antonio La Torre va a caccia di nuove soddisfazioni con un contingente di 23 atleti (11 uomini e 12 donne), fra cui spiccano i campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano, al rientro dopo quasi due anni di stop forzato. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 7.30 italiane di domenica 21 aprile con la partenza delle 35 km, seguite da 20km e 10km. Sportface.it ...

...la preselettiva + le 15 ore diIl costo complessivo è di 399 euro Il programma delle- ... Le indagini nazionali e internazionali, gli enti di ricerca, i documenti di riferimentoAREA ......15 Rubrica: Sportabilia a cura di Lorenzo Roata ore 19:45 Calcio : C.tiUnder 17 2a ...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Sfogliando i principali campionatipartiamo dalla Bundesliga . Fari puntati alle ore 17.30 ... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Lecce - Spezia 15.00 Torino - ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: le Farfalle vogliono rinascere nella gara a squadre OA Sport

Il match Mainz-Stoccarda, valido per la 33ª giornata di Bundesliga in programma sul terreno di gioco della Mewa Arena domenica 21 maggio con fischio di inizio alle 15:30, sarà visibile su Sky Sport al ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. La rasseg ...