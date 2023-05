L' Italia spezzata dal maltempo In Romagna non piove più | ma l' allerta resta rossa

Leggi su agi

(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - La pioggia in queste ore sta dando una tregua alla, devastata nei giorni scorsi da una violenta alluvione. La situazione meteo dovrebbe gradualmente migliorare nei prossimi giorni, ma al momentol'. La morsa delha provocato ancora morti, feriti e danni da Nord a Sud. Se la situazione più criticasull'Emilia, dove è attesa la premier Giorgia Meloni, una vittima si è registrata sabato in Calabria e l'o arancione si è allargata anche al Piemonte, al Lazio, alla Toscana, alla Sardegna e alla Sicilia. Ancora impossibile quantificare invece i danni, che ammonteranno comunque a diversi miliardi. Solo per le strade e le ferrovie dell'Emilia si parla già di 500 milioni. ...