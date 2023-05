Liquido nero nella fontana di Trevi | il blitz di Ultima generazione per l’alluvione in Emilia Romagna | «Il nostro Paese sta morendo»

(Di domenica 21 maggio 2023) Ladia Roma è stata l’ultimo obiettivo scelto dai climattivisti diper fare sentire la loro voce. Oggi, domenica 21 maggio, ambientalisti sono entrati nel bacino della, e come avevano già fatto per i Quattro Fiumi di Piazza Navona, hanno colorato dil’acqua usando del carbone vegetale. I ragazzi hanno srotolato lo striscione con lo slogan ormai classico. «Non paghiamo il fossile», si legge in bianco sull’arancione del manifesto con il qualechiede alle istituzioni di disinvestire denaro dalle fonti fossili, che tuttora continuano a ricevere più fondi di quanti ne vengano destinati alle rinnovabili. Menzionando le devastanti alluvioni dell’...

Attivisti di Ultima generazione hanno versato, a base di carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, a Roma. Sono entrati all'interno della vasca e hanno mostrato uno striscione ('Non paghiamo il fossile') e urlato: "Il nostro Paese ...Un gruppo di attivisti di Ultima generazione ha versatoa base di carbone vegetale all'interno della Fontana di Trevi, a Roma. Poi gli attivisti sono entrati nell'acqua con uno striscione con la scritta: 'Non paghiamo il fossile'. A riprendere ...Blitz di Ultima Generazione nella Capitale . Circa una decina di attivisti hanno gettato un, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi , al centro di Roma. Con uno striscione per la campagna 'non paghiamo il fossile', anche considerato quello che sta accadendo 'in Emilia Romagna'...

Blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione, liquido nero nella Fontana di Trevi. Gualtieri: "Ora basta" Repubblica Roma

Blitz di Ultima Generazione nella Capitale. Circa una decina di attivisti hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, al centro di Roma. Con uno striscione per la campagna ...Una decina di attivisti hanno gettato liquido nero all'interno della Fontana di Trevi in nome della lotta all'ambiente: ecco cosa è successo ...