L’Inter affonda al Maradona | tris azzurro targato Anguissa | Di Lorenzo e Gaetano

(Di domenica 21 maggio 2023) Grande prestazione del Napoli di Spalletti che battedi Inzaghi grazie alle reti di, Di. Una grande prestazione quella del Napoli di Luciano Spalletti che si aggiudica la sfida della 36esima giornata di Serie A battendodi Simone Inzaghi, arrivata nella splendida cornice delda finalista della Champions League dopo aver eliminato il Milan nel doppio confronto in semifinale. I nerazzurri escono dall’impianto di Fuorigrotta senza punti, complice una buona prestazione del Napoli che porta a casa la 27esima vittoria di questa stagione, stasera eccezionalmente targata Zambo, Die Gianluca. Un ottimo avvio di gara dei padroni di casa che fraseggiano nella propria ...

La speranza di uno scudetto - bis resiste ancora.travolge il Cesena con il risultato di 5 - 0 e rimane in ...è un caso che'... con il terzino interista chein area di rigore sullo ...In questa edizione: - Il Manchester Cityil Real, sarà finale con- Giornata 36 in Serie A, focus su lotta Champions e salvezza - Trento batte Civitanova, è scudetto dopo 8 anni - Pallanuoto Femminile,'Orizzonte Catania ...... al limite della perfezione, il Manchester Cityil Real ... a un passo dalla consacrazione definitiva (permettendo&... senza troppa fatica la Football Writers Association,'associazione ...