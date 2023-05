L' impegno di Salvini Ritorno alla normalità entro una settimana Bonaccini resta cauto Previste nuove frane

... dell'assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini, e dei ministri Matteo(... Un grandeda parte di tutte le squadre coinvolte sul campo per consentire al più presto la ...Vista la presenza del Ministrooggi a Bologna chiedo a lui di mettere il massimoper trovare le risorse che serviranno. Miliardi non milioni per la nostra Regione. In particolare sono ...Ma il fastidio mostrato dal vicepremier Matteoha ben altro significato. Interpellato sulla ... La ricerca di legittimazione internazionale di Meloni ha prodotto solo l'di organizzare il ...

Crollo sulla Sila-Mare, l'impegno di Salvini per la ricostruzione Corriere della Calabria

“Vista la presenza del ministro Salvini oggi a Bologna chiedo a lui di mettere il massimo impegno per trovare le risorse che serviranno. Miliardi, non milioni per la nostra regione”. Il sindaco lancia ...Matteo Salvini a Bologna insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi pre la gestione dell'emergenza alluvione. Fuori dalla Prefettura piccola contestazione da parte di Potere al Popolo ...