Ligue 1 2022 2023 | Mbappé trascina il Psg | titolo a un passo Il Brest conquista la salvezza

(Di domenica 21 maggio 2023) Manita del Rennes in casa dell’Ajaccio nella 36esima giornata della. La squadra di Genesio ha dominato fin dal primo tempo, dove è volata subito sullo 0-4 grazie ai gol di Santamaria al 14?, Dock al 37? e alla doppietta di Guoiri al 31? e al 40?, e al 71? sempre l’attaccante classe 2000 firma lo 0-5 e trova la tripletta personale. Colpaccio del, che batte in rimonta il Clermont 2-1 grazie ai gol di Honorat e Mounie, arrivati dopo il momentaneo vantaggio della squadra di casa con Neto Borges, e ed è aritmeticamente salvo, mentre finisce a reti inviolate la sfida tra Nizza e Tolosa. Pareggi anche tra Remino e Angers (2-2) e tra Troyes e Strasburgo (1-1), con quest’ultimo cheun punto d’oro in ottica, mentre il Lens si è imposto 1-3 in rimonta ...

La partita Auxerre - PSG di domenica 21 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36° giornata della- 2023 AUXERRE " Domenica 21 maggio allo stade de l'Abbé - Deschamps andrà in scena Auxerre - PSG , gara valida per la trentaseiesima giornata della- 2023: calcio di inizio ...Le formazioni ufficiali di Auxerre - Psg , match valido per la 36esima giornata della/2023 . Vincere per avvicinare il titolo: i parigini scendono in campo contro l'Auxerre a caccia di tre punti per consolidare la vetta della classifica. Ampiamente favoriti alla vigilia, ...... ambidestro e gran dribbling, a segno con l'Inghilterra U20 e già in1, preso dal Sochaux di B (48 gare e 8 reti) per 4 milioni, vice capo cannoniere dell'Euro U19(e 3 assist) dietro a ...

Ligue 1 2022/2023, vittoria in rimonta del Lille contro il Marsiglia SPORTFACE.IT

Auxerre – PSG: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentaseiesima giornata di Ligue 1 2022/23 in programma alle 20.45 Allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre va in scena la sfida della ...