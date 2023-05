Liga 2022 23 | Kluivert beffa il Real Madrid | termina 1-0 a Valencia

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilfrena contro ilalla 35esima giornata di0-1 allo Stadio di Mestalla. Il risultato si sblocca al 33? quando i padroni di casa costruiscono bene con Lopez che, mettendola bene in area per, gli da la possibilità dire Courtois all’angolino basso di destra. Ritmi bassi e poche occasioni da gol nella ripresa, la formazione di Ancelotti non regge bene e costruisce a fatica, restando sotto nel risultato fino al fischio finale. Nessuna rete insaccata, e terza posizione in classifica. Bene invece i padroni di casa che con tre punti fondamentali si portano al 13esimo posto, allungando sulla zona retrocessione. SportFace.

Ventiduesima vittoria stagionale, l' Atletico Madrid si impone anche sull' Osasuna per 3 - 0, nella 35esima giornata di/23. I padroni di casa sbloccano il risultato sul finale della prima frazione di gioco, è Griezmann a servire un assist a Carrasco che conclude facilmente a porta vuota. Il raddoppio arriva ...Le formazioni ufficiali di Valencia - Real Madrid, sfida valida per la trentacinquesima giornata di/2023. Blancos chiamati a reagire immediatamente dopo la batosta in Champions League contro il Manchester City e a chiudere al meglio la stagione. Il Valencia invece ha bisogno di punti per ...Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Osasuna, sfida valida per la trentacinquesima giornata di/2023. I colchoneros vogliono riscattare la sconfitta contro l'Elche e tornare a caccia del secondo posto, occupato dal Real. L'Osasuna ha invece bisogno di punti per alimentare le proprie ...

Formazioni ufficiali Valencia-Real Madrid, Liga 2022/2023 SPORTFACE.IT

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...