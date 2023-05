Lele Spedicato | la moglie Clio Evans | “In quel periodo mi sentivo pronta a conoscere l’uomo della mia vita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 maggio 2023)dei Negramaro ha sposato laed attricenel 2017: dalla loro unione sono arrivati i figli Janko e Diana. Stasera vedremo il chitarrista insieme ai Negramaro tra gli ospiti di “Che Tempo Che Fa”, show condotto da Fabio Fazio in onda dalle 20:30 su Raitre. Di madre greca e padre inglese,nasce nel 1981 a Roma: nutre una grande passione per la moda tanto da conseguire un diploma di stilista, al tempo stesso si interessa di teatro e dopo la laurea in lingue intraprende un percorso nel mondo del teatro. Vediamonel ruolo di Wanda in Dignità Autonome Di Prostituzione di Luciano Melchionna. È apparsa nel piccolo schermo in serie come Tutto Può Accadere. Incontraed i Negramaro, nel ...