Lecce | Sticchi Damiani promette | 'Se ci salviamo faremo investimenti ulteriori'

Appuntamento domani alle ore19.00. La prefazione del volume scritta del Presidente dell'U. S.Saverio...... quando ignoti appesero nottetempo due teste di maiale sulla porta di casa e dello studio legale dell'avvocato SaverioDamiani, presidente dell'Unione sportiva. Inquietante episodio per ...Un Salento tra magia e desideri", il giornalista e autore leccese, accoglie in copertina l'autorevole firma del presidente dell'US, l'avvocato professore SaverioDamiani autore della ...

Lecce, Sticchi Damiani promette: 'Se ci salviamo faremo investimenti ... Calciomercato.com

Gli scontri diretti interni per la salvezza al Lecce non hanno detto bene, sin qui, in campionato. Ma proprio per questo arrendersi deve essere proibito: i salentini si giocano una ...In vista della partita contro lo Spezia, il gruppo di professionisti ribadisce il suo sostegno incondizionato al club ...