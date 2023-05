Lecce-Spezia | le probabili formazioni e dove vederla in tv

si gioca oggi, domenica 21 maggio 2023 alle ore 12:30 per la 36esima giornata di Serie A. Match salvezza delicatissimo per le due squadre che cercano punti preziosi per la classifica. ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare i giallorossi sfidano i bianconeri e si tratta della madre di tutte le partite in chiave salvezza: ...... c'è la corsa per un posto nelle prossime coppe europee, le due romane, il Milan e l'Inter per l'appunto, c'è il solito affanno di chi non vuole retrocedere e all'ora di pranzo...

Le certezze di Baroni sono Di Francesco e Strefezza che formeranno il tridente insieme a uno tra Colombo e Ceesay con il secondo favorito per una maglia da titolare. Semplici deve fare a meno di Amian ...Il match di Serie A tra Lecce e Spezia è in programma allo stadio Via del Mare alle ore 12:30 e sarà disponibile in tv su SkySportCalcio (202) e su DAZN e in streaming sulle applicazioni SkyGo e DAZN.