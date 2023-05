Lecce-Spezia | la salvezza all’ora di pranzo Calcio | oltre alla serie A poule scudetto e playoff di serie D

Leggi su noinotizie

(Di domenica 21 maggio 2023) È la partita fondamentale di questo campionato per i salentini. Alle 12,30 al “Via del Mare” si disputaper la terzultima giornata del campionato didiA. In classifica ilha 32 punti, due in più delloterzultimo a pari punti con il Verona. In caso di vittoria ilsarebbe matematicamente salvo, in pareggio complicherebbe un po’ le cose, figurarsi un successo dei liguri.D:, alle 16 si gioca Sorrento-Brindisi.: tra le partite in programma Cavese-Casarano e Nardò-Barletta, sempre con inizio alle ore 16. L'articolo ...