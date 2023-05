Lecce-Spezia | Ekdal | “Avremmo meritato la vittoria”

(Di domenica 21 maggio 2023) Immediatamente dopo la fine della partita salvezza fra, ha parlato ai microfoni Albin. Il centrocampista svedese ha parlato di quello che si è visto in campo ed ha esposto il proprio parere dopo la partita, intensa, giocata al Via Del Mare. Le parole dia Sky Sport: “Una partita tosta e nessuna delle due squadre voleva perdere. Abbiamo creato di più noi ela: ilnon ha creato nulla di importante. Siamo venuti qui per prendere i tre punti e l’obiettivo era quello: è tutto nelle nostre mani, non ci resta che tornare a casa e vincere la settimana prossima col Torino. Siamo un bel gruppo e siamo uniti: mancano due partite e saranno due finali“. SportFace.

Il tabellino di(4 - 3 - 3): Falcone 6 - Gendrey 5.5, Baschirotto 6, Umtiti 5.5, Gallo 6 - Gonzalez 5.5 (14' st Askildsen 7), Blin 6, Oudin 5.5 - Strefezza 6, Colombo 5 (14'st ...Commenta per primo Il tecnico delMarco Baroni ha parlato a Sky dopo il pareggio contro lo: 'Sono orgoglioso di questa squadra, è una matricola, piena di giovani, una novità della Serie A. I ragazzi se la sono giocata su ...pareggiano 0 - 0 al 'Via del Mare' in un incontro della 36/a giornata di serie A, e in forza di questo risultato la Cremonese è retrocessa matematicamente in serie B. Con 24 punti, i ...

Si è da poco conclusa la sfida di Serie A tra il Lecce e lo Spezia. La gara di è conclusa con il punteggio di 0-0. Adesso i pugliesi hanno tre punti di vantaggio sul Verona che ...LECCE (di Pierpaolo Sergio ... rischiando anzi di leccarsi le ferite per la palla-gol non sfruttata dallo Spezia nel finale. Tutti sottotono. In mezzo al campo senza il supporto fondamentale di ...