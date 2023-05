Lecce e Spezia | vince la paura Pari tra Torino e Fiorentina Cremonese in B

0 - 0(4 - 3 - 3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 6, Umtiti 5.5, Gallo 6; Gonzalez 5.5 (14'st Askildsen 6), Blin 6, Oudin 5.5; Strefezza 6, Colombo 5 (14'st Ceesay 6.5), Di ...La sfida salvezza del Via del Mare trafinisce senza vincitori nè vinti, ma lo 0 - 0 significa retrocessione matematica per Cremonese, che ormai non può più raggiungere il quart'ultimo ..." Lo scontro diretto per la salvezza tratermina 0 - 0, in una partita con ben poche emozioni e tanti errori. Al Via del Mare a vincere è solamente la paura di sbagliare e nessuna delle due squadre si allontana definitivamente ...

Il Lecce con lo Spezia ha pareggiato per 0-0 condannando la Cremonese alla retrocessione. Anche Torino e Fiorentina hanno pareggiato ...Dopo lo 0-0 contro lo Spezia in casa, il Lecce è ancora coinvolto nella lotta salvezza a due giornate dalla fine: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, voglio ricordare che siamo la squadra più giovane ...