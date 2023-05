Lecce e Spezia non si fanno male | lo 0 - 0 serve solo a mandare la Cremonese in B

pareggiano 0 - 0 al 'Via del Mare' in un incontro della 36/a giornata di serie A, e in forza di questo risultato la Cremonese è retrocessa matematicamente in serie B. Con 24 punti, i ...Il tabellino di(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (14' st Askildsen), Blin, Oudin; Strefezza, Colombo (14' st Ceesay), Di Francesco (92' st ...Commenta per primo0 - 0 Dragowski 6: risponde presente le poche volte chiamato in causa. Ampadu 6,5: contiene prima Colombo incollandosi, anche propositivo per suonare la carica Wisniewski 5,5: deve ...

Lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia si è chiuso sullo 0-0. TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Tanta tensione e pochissime emozioni, come preventivato alla… Leggi ...Le parole dell'allenatore del Lecce Baroni al termine della partita contro lo Spezia Termina 0-0 lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia. Se da una parte la Cremonese è aritmeticamente retrocessa in ...