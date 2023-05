Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 maggio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 21 maggio 2023)deidedicate al disastro dell'alluvione in Emilia-Romagna. Più di 36mila sfollati, 27mila solo in provincia di Ravenna che adesso ha paura.arriva la Premier, Giorgia Meloni: martedì il Consiglio dei ministri. Sui giornali sportivi spazio al 5-1 del Milan contro la Sampdoria e all'attesa per la penalizzazione alla Juventus