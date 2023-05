Le persone sfollate in Emilia-Romagna sono 36mila

(Di domenica 21 maggio 2023) Ciancora oltre 300 frane e 500 strade chiuse in tutta la regione: in giornata ci sarà la visita di Giorgia Meloni nelle zone più colpite

Nel frattempo ci sono ancora 200 evacuate tra i residenti dell'imolese. La massima parte ha trovato ospitalità da parenti e amici, una decina che fino a ieri era nella palestra Ravaglia. Sale a più di 36.600 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell'alluvione in Emilia-Romagna. Al momento risultano solo 4 che sono state. Intanto, è confermata anche per domani l'allerta rossa per criticità idraulica su bassa collina, pianura e costa romagnola; pianura.

Ci sono ancora oltre 300 frane e 500 strade chiuse in tutta la regione: in giornata ci sarà la visita di Giorgia Meloni nelle zone più colpite ...Lo spazio più ampio sulle pagine dei giornali è occupato anche oggi dalle notizie sull’ alluvione in Emilia-Romagna: alcuni si concentrano sul fatto che oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Melon ...