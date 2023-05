Lazio | Sarri prova a blindare la difesa Vecino torna in regia a Udine

(Di domenica 21 maggio 2023) Nelle ultime tre stagioni la quarta classificata di Serie A si è presentata alla trentaseiesima giornata con più di settanta punti in classifica. Quest’anno la seconda (Juventus), la terza (Inter) e la quarta () sono tutte sotto la soglia dei 70. Eppure, nella stagione più difficile per le inseguitrici Scudetto, è proprio la squadra biancoceleste a dare dimostrazione di numeri sorprendenti in chiave Champions. Nel giorno del match esterno contro l’se, proprio come la Juventus, ladi Mauriziopotrebbe toccare quota 20 clean sheet stagionali in campionato, un traguardo che poche squadre hanno raggiunto. Nell’era dei tre punti a vittoria ci è riuscita la Roma di Capello nella stagione 2003/04, prima del Milan campione d’Italia nel 2010/11. Poi la Juventus (campione nel 2011/12, nel 2013/14, nel ...

Nel frattempo, corrono le prime indiscrezioni, infatti ci sono due elementi dellache ... Quest'ultimo è stato spesso convocato in prima squadra da mister. Queste le prime due indiscrezioni ...Alle 20.45 si gioca Udinese -. Da una parte si giocherà per l'orgoglio e per vedere una ... Nelle ultime 5 gare la squadra diha raccolto appena 4 punti e complice la vittoria nell'anticipo ...La squadra di Sottil riceve alla Dacia Arena ladi Mauriziodopo aver perso, la scorsa settimana, per due a zero in casa della Fiorentina subendo le reti di Castrovilli e Bonaventura. I ...

Cinque punti separano la Lazio da un'aritmetica qualificazione in Champions League. Cinque punti da conquistare negli ultimi 270 minuti di questa stagione, a partire dal match della Dacia Arena contro ...Gli uomini di Sarri hanno rimesso in bilico la qualificazione alla prossima Champions e devono fare punti contro l'Udinese.