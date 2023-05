Lazio | il punto sul mercato | cinque rinforzi chiesti da Sarri

(Di domenica 21 maggio 2023) Obiettivo Champions per lache cercherà di perseguire un posizionamento tra le prime 4 nel match contro l'Udinese. Nel caso...

...e solo il gran gol di Di Lorenzo non ha permesso ai meneghini di uscire dal Maradona con un...punti mentre l'Inter resta ferma a quota 66 con il Milan distante solo due lunghezze e con la...L'Inter resta al terzo posto con un solosulla(impegnata stasera a Udine) e due sul Milan, vittorioso ieri a San Siro contro la Sampdoria. Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano: il Napoli batte ...Lecce - Spezia si è conclusa 0 - 0: le due squadre guadagnano unsul Verona, ora terzultimo ... Ora Napoli - Inter e poi Udinese -alle 20.45. Ieri hanno vinto Bologna, Atalanta e Milan ( ...

Inter e Lazio a caccia di punti per blindare la zona Champions - Sportmediaset Sport Mediaset

A parlare in merito al match tra Udinese e Lazio è stato Masina che ha sottolineato come la squadra abbia deciso un obiettivo ...Le formazioni ufficiali del match tra Udinese e Lazio con Beto che è pronto a sfidare in un testa a testa Immobile ...