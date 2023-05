L’Atalanta rilancia la volata Con grinta | verso l’Europa

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023) Missione compiuta. Quando sei costretto a vincere non è mai facile né semplice. Poi se vediamo le celebrazioni tv per i cinque gol del Milan alla Samp già retrocessa, perché non dare il giusto merito anche ai nerazzurri che hanno battuto il Verona, stesso trattamento riservato allo Spezia rivale dei gialloblù per la salvezza, stavolta con qualche sofferenza in meno. Neanche tanto, perché anche loro in due minuti hanno centrato traversa e palo, ma si era già sul 3-1. E comunque sulla vittoria della Dea, anche senza i tifosi della Nord, non ci sono discussioni. Era fondamentale per restare sull’Eurostar: con la prospettiva di dover affrontare l’Inter non sarebbe stato divertente presentarsi con un altro ko. Anzi, in teoria sarebbe bastato un pari per assicurarsi il settimo posto, peròdel Gasp non ha mezze misure e, come ha ammesso lo stesso allenatore, “18 ...