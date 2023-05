Nello stesso, l'11 novembre, il concilio che si svolgeva a Costanza, capoluogo della diocesi, ...una parola di riconciliazione che potesse sia pure all'ultimo momento evitare una guerra......a questo conflittoe a quelli che insanguinano tante altre parti del mondo" dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e la Consigliera Simona Di Felice. "Quest'la ..."In un momento storico in cui l'Europa è attraversata da oltre unda una guerra che sta ... tutti assieme, affinché si trovi una soluzione stabile e duratura a questo conflittoe a ...

L'anno fratricida. Salvini contro Meloni, Conte contro Schlein. Prepariamoci L'HuffPost

Dopo i ballotaggi di domenica prossima comincia la lunga corsa alle Europee, dove c'è il proporzionale e ognuno farà marketing per sé. L'antipasto lo abbiamo ...La prima puntata de I Migliori Anni dell’Estate prende il via con il vulcano Sabrina Salerno. Le scintille proseguono con Flora Canto che si produce in un dissing al veleno. Per il resto, pochi tormen ...