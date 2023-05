L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti insiste che sarà al comando del club la prossima stagione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 maggio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:delcheancora alladopo le speculazioni sul suo lavoro dopo l’uscita dei Blancos dalla Champions League per mano del Manchester City mercoledì sera. I campioni in carica hanno perso 4-0 all’Etihad e sono usciti dalla competizione con un 5-1 complessivo, con un finale dideludente pere i suoi giocatori.italiano, ricercato dal Brasile in estate, in precedenza aveva insistito sul fatto di voler rescindere il suo contratto al Santiago Bernabeu e sabato gli è stato chiesto se avesse parlato con il presidente ...