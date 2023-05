La top-10 degli sportivi i più pagati nel 2023

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 21 maggio 2023) Una top-10 dei paperoni dello sport. E’ la rivista Forbes a farci sapere chi sono! Nella sua consueta rassegna annualepiùli mette in ordine di patrimonio sportivo. Ma c’è una sorpresa: uno di loro si è ritirato lo scorso settembre, e questo non intacca il suo ruolo. Come ogni anno, la rivista americana Forbes, ha messo nero su bianco la classificapiùdell’anno. Per ilcomandano come sempre i calciatori che occupano il podio, ma spicca nella top-10, una presenza particolare. Soldi. Crediti: Pixabay – velvetgossipUn grande atleta, che ha deciso di ritirarsi lo scorso settembre, un divo da sport individuale – europeo – risulta essere tra glipiù. La classifica dei dieci ...