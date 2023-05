(Di domenica 21 maggio 2023) Nel cuore della guerra coloniale combattuta dall'Italia di Mussolini in Africa nera, nel 1937, si è consumato uno dei più gravi massacri dimai avvenuti in suolo africano. Questo tragico ...

... nonostante l'apparente cambio di rotta nella politica coloniale italiana, i segni indelebili del massacro diLibanos continuarono a permeare la società etiopica. Le ferite non rimarginarono ...Pietro Maletti, che aveva comandato i militari impiegati nelladiLibanos, morì in Libia durante un attacco britannico nel 1940 e fu decorato con una medaglia d'oro. Appena vent'anni ......questeLibanos è sicuramente il più terribile e può essere preso a simbolo di tutti gli altri. Il 19 febbraio in Etiopia viene tuttora celebrato il Giorno della Memoria per ricordare la...

La strage di Debre Libanos, il più grande massacro di cristiani ordinato dai fascisti Globalist.it

Il massacro di Debre Libanos, avvenuto nel monastero più importante dell’Etiopia, ha scosso la Chiesa etiopica e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. I fascisti italiani, in ...