La storia non ha ancora sparato il suo ultimo colpo di cannone

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 21 maggio 2023) Laci sorprende sempre. È questa la conclusione che si può trarre dalle tredici vicende storiche qui raccontate. I periodi di calma apparente tendono a oscurare la grande e costante realtà dell’imprevedibilità della. Poi, all’improvviso, come undi, l’imprevisto si impone, ribaltando tutte le certezze e i piani ben congegnati. Da questi sconvolgimenti dellapossiamo trarre buon materiale per filosofare. Virtù e fortuna Per spiegare i repentini mutamenti di cui laoffre tanti esempi, Machiavelli invocava la Fortuna, di cui i romani avevano fatto una divinità. Era simboleggiata da una donna in equilibrio instabile su una ruota in movimento. Pur riconoscendo il ruolo della Fortuna nel gioco imprevedibile degli eventi e nel comportamento ...