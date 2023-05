(Di domenica 21 maggio 2023) La rappresaglia del Cremlino: il comitato investigativo della Federazione russa ha incriminato in contumacia il procuratore Khan Karim e il giudice Rosario Salvatore Aitala della Corte penale ...

La Russia ha messo sotto accusa il magistrato italiano che ha indagato sui crimini di Putin Globalist.it

Il comitato investigativo della Federazione russa ha incriminato in contumacia il procuratore Khan Karim e il giudice Rosario Salvatore Aitala della Corte penale internazionale.La forza occupante ha messo in atto contromisure elettroniche poderose ... Problemi seri per le comunicazioni: nel report si afferma che i russi sono riusciti a «decifrare» gli apparati radio ...