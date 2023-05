Laera un membro del club delle democrazie industrializzate del G7, precedentemente noto come G8, finché Mosca non è stata esclusa dopo l'annessione della regione ucraina della Crimea nel 2014.La rappresaglia del Cremlino: il comitato investigativo della Federazione russa ha incriminato in contumacia il procuratore Khan Karim e il giudice Rosario Salvatore Aitala della Corte penale ...Intanto un altro cittadino americano continua a essere detenuto in: il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, fermato il 29 marzo con l'di spionaggio.

La Russia accusa il G7 di minare la stabilità Globalist.it

Il Ministero degli Esteri russo ha definito il vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone, un evento "politicizzato" che, a suo dire, ha fatto emergere dichiarazioni anti-russe e anti-cinesi.Il comitato investigativo della Federazione russa ha incriminato in contumacia il procuratore Khan Karim e il giudice Rosario Salvatore Aitala della Corte penale internazionale.